Metro, tramvay ve füniküler seferlerine 1 Mayıs ayarı

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro duraklarında (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) seferler yapılmayacak.

Mecidiyeköy Metro İstasyonunun sadece Meydan çıkışının açık bulundurulurken, Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı seferleri ile İstiklal Caddesi üzerindeki Nostalji tramvay seferleri durduruldu.

Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı, Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarında (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefer düzenlenmeyecek.

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda da seferler durduruldu.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda 10.00-17.00 saatleri arasında, TKP'nin ise Kartal Meydanı'nda 12.00-19.00 saatleri arasında kutlayacağını bildirmişti.

