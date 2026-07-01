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Malatya Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 1 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 31-32 derece aralığında olacakken, gece 17-18 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %16-23 arasında değişiklik gösterecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek ve 2 Temmuz'da sıcaklık 33-34 dereceye ulaşacak. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri, hafif giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmaları öneriliyor.

Malatya Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31 - 32 derece aralığında kalacak. Gece saatlerinde ise 17 - 18 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %16 - %23 civarında değişecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgarın hızı saatte 2 - 8 kilometre olacak.

Bugünkü hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 2 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklığı 33 - 34 derece civarında olacak. 3 Temmuz Cuma günü ise 32 - 33 derece arasında kalması öngörülüyor. Bu tarihlerde yağış yok. Rüzgarın hızı saatte 4 - 9 kilometre şeklinde olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler önlemler almalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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