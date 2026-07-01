Malatya Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31 - 32 derece aralığında kalacak. Gece saatlerinde ise 17 - 18 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %16 - %23 civarında değişecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgarın hızı saatte 2 - 8 kilometre olacak.

Bugünkü hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 2 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklığı 33 - 34 derece civarında olacak. 3 Temmuz Cuma günü ise 32 - 33 derece arasında kalması öngörülüyor. Bu tarihlerde yağış yok. Rüzgarın hızı saatte 4 - 9 kilometre şeklinde olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler önlemler almalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.