Malatya Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar. Malatya'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38-39 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük, %20-25 seviyelerinde. Rüzgar hızı 3-5 km/saat arasında değişecek. Bu durum, Malatya'da havanın sıcak ve kuru olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 3 Ağustos Pazartesi’de sıcaklık 37-38 derece olacak. 4 Ağustos Salı günü ise 38-39 dereceye yükselecek. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 36-37 derece civarında kalacak. Geceleri ise sıcaklık 21-23 derece arasında değişecek. Nem oranı düşecek, rüzgar hızı ise 3-5 km/saat seviyelerinde seyredecek. Bu, Malatya'da daha sıcak ve kuru günlerin devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmek şart. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünlerin uygulanması faydalı olur. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Malatya'da 2 Ağustos 2026 Pazar gününden itibaren hava durumu sıcak ve kuru olacak. Bu koşullarda kişisel sağlığı ve rahatlığı korumak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşır.