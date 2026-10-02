Malatya Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'nın 2 Ekim 2026 Cuma günü hava durumu dikkat çekici. Sabah serin bir hava var. Gün içerisinde sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Akşam saatleri yaklaşırken sıcaklık 18 dereceye düşecek. Güneşli bir gün, açık hava etkinlikleri için ideal. Özellikle öğle saatlerinde güzel bir ortamda vakit geçirilebilir.

Malatya'da 2 Ekim'de yerel yağışlar etkili olabilir. Dışarıda vakit geçirecekler yanlarına hafif bir yağmurluk almalı. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Sıcak tutacak bir kıyafet giymek iyi bir tercih olacaktır. Harika bir gün için hava durumunu takip etmek önemlidir.

Gelecek günlerde Malatya'nın hava durumu ılıman olacak. Hafta sonu güneşli bir hava bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal fırsat sunuyor. Ancak yerel yağışlar daha sonra gündeme gelebilir. Bu nedenle hava durumu sürekli takip edilmeli. Malatya'nın iklimi ani değişimlere açıktır. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Malatya'da 2 Ekim 2026 tarihinde sıcaklık dengeli seyredecek. Yerel yağışlar günlük aktiviteleri etkileyebilir. Özellikle açık alanlarda vakit geçirenler için havanın tadını çıkarmak önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Bu nedenle hava durumunu dikkatlice izlemek gerekir.