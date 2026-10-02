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Malatya Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'nın 2 Ekim 2026 Cuma günü hava durumu ilgi çekici olacak. Sabah serinliğiyle başlayan gün, öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye yükselecek. Hava açık ve güneşli olacak. Ancak, yerel yağışların etkisi göz önünde bulundurulmalı. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek, bu yüzden dışarıda vakit geçireceklerin yanında hafif bir yağmurluk ve sıcak tutacak kıyafet bulundurması faydalı olacaktır. Malatya'daki hava durumunu sürekli takip etmek önemli.

Malatya Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'nın 2 Ekim 2026 Cuma günü hava durumu dikkat çekici. Sabah serin bir hava var. Gün içerisinde sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Akşam saatleri yaklaşırken sıcaklık 18 dereceye düşecek. Güneşli bir gün, açık hava etkinlikleri için ideal. Özellikle öğle saatlerinde güzel bir ortamda vakit geçirilebilir.

Malatya'da 2 Ekim'de yerel yağışlar etkili olabilir. Dışarıda vakit geçirecekler yanlarına hafif bir yağmurluk almalı. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Sıcak tutacak bir kıyafet giymek iyi bir tercih olacaktır. Harika bir gün için hava durumunu takip etmek önemlidir.

Gelecek günlerde Malatya'nın hava durumu ılıman olacak. Hafta sonu güneşli bir hava bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal fırsat sunuyor. Ancak yerel yağışlar daha sonra gündeme gelebilir. Bu nedenle hava durumu sürekli takip edilmeli. Malatya'nın iklimi ani değişimlere açıktır. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Malatya'da 2 Ekim 2026 tarihinde sıcaklık dengeli seyredecek. Yerel yağışlar günlük aktiviteleri etkileyebilir. Özellikle açık alanlarda vakit geçirenler için havanın tadını çıkarmak önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Bu nedenle hava durumunu dikkatlice izlemek gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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