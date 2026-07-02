Malatya Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da hava durumu, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında olacak. Gece ise 18 - 19 derece arasında bekleniyor. Rüzgar hafif esmesi öngörülüyor. Hızı saatte 1 - 2 kilometre olması tahmin ediliyor. Nem oranı %20 - %25 arasında seyredecek.

Sıcak hava koşulları açık hava etkinlikleri için dikkatli olunması gereken bir durum oluşturuyor. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak ve hafif giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak akıllıca bir davranıştır. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasında yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma için hava sıcaklığı 33 - 34 derece bekleniyor. 4 Temmuz Cumartesi günü 32 - 33 derece olacağı tahmin ediliyor. 5 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 30 - 31 derece civarında olacak. Güneşli ve sıcak hava koşulları hakim olacak.

Sıcak günlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekiyor. Sıcak çarpması riski taşıyan bu havalarda serin yerlerde durmak önemli. Ağır yemeklerden kaçınmak ve düzenli olarak su içmek hayati bir gereklilik. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır aktivitelerden uzak durmak sağlığınız için faydalı olacaktır.

Malatya'da bu hafta sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmeniz mümkün.