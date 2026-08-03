Malatya Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak geçecektir. Güneşli bir gün öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 - 38 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 23 - 24 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Dışarı çıkarken bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak da gereklidir. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 4 Ağustos Salı günü sıcaklık 36 - 38 derece olması bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü de benzer sıcaklıkların sürdüğü görülmektedir. Bu dönemde su tüketimini artırmak önemlidir. Ayrıca güneşten korunmak gereklidir. Hafif ve terletmeyen kıyafetler yine tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka veya güneş kremi kullanılması önerilir.

Malatya'da yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Gerekli önlemler alınmalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Bol su içmek sağlık açısından faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerden kaçınılmalıdır. Bu saatler 10:00 - 16:00 arasında yer alır. Mümkünse gölge alanlarda vakit geçirilmesi önerilir.