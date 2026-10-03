HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 3 Ekim Cumartesi günü hava durumu oldukça güzel. 20 derece civarında ilerleyen sıcaklık, yürüyüş ve dış mekan aktiviteleri için ideal bir ortam sunuyor. Gün içinde hafif rüzgâr sıcaklık hissini artırırken, akşam yaklaşırken hava serinleyecek. Önümüzdeki günlerde de açık hava etkinlikleri planlamak mümkün ancak bazı günlerde bulutlu hava ve yüzeysel yağışlar beklenmektedir. Hava durumunu takip etmek önemlidir.

Malatya Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 3 Ekim Cumartesi günü hava durumu oldukça güzel. Şehir, doğal güzellikleriyle ve yerel yaşamıyla keyifli bir atmosfer sunuyor. Bugünkü hava, genel olarak 20 derece civarında. Sabah saatlerinde ılık bir ortamda başlayan gün, öğle saatlerine doğru sıcaklık artıyor. Genelde açık ve güneşli bir hava hakim. Ancak, gün ortasında ara ara bulutlar gözüküyor. Bu durum, Malatya'nın doğal dokusuna görsel zenginlik katıyor. Bugün dış mekan aktivitesi yapmak veya yürüyüşe çıkmak için ideal bir gün.

Hava durumunu etkileyen bazı faktörler mevcut. Rüzgâr hafifçe esiyor. Bu da sıcaklık hissini daha keyifli hale getiriyor. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklık düşecek. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarına bir şeyler alması faydalı olabilir. Hafif bir ceket ya da hırka almak gerekecek. Bu, günün ilerleyen saatlerinde rahat hissetmenizi sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici olacak. Pazartesi gününden itibaren Malatya'da sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genel olarak açık kalacak. Ancak, birkaç gün içinde bulutlu hava koşulları gözlemlenebilir. Bu dönemde etkinlik planlarken dikkatli olmalısınız. Çünkü bazı günlerde yüzeysel yağışlar bekleniyor.

Malatya'nın iklim özellikleri, bu dönemde hava durumu değişimlerini getiriyor. Sıcaklık değişkenliği ve ani hava koşulları hazırlıklı olmanızı gerektiriyor. Dışarı çıkmadan önce durumu kontrol etmelisiniz. Doğru kıyafetleri seçmek önemli. Planlarınızı etkileyebilecek olumsuz hava koşullarına karşı esnek olmalısınız. Yağışlı günlerde açık alan etkinliklerinizi ertelemek iyi bir fikir. Kapalı mekanları tercih etmek sağlığınız için önemli.

Malatya'da 3 Ekim Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Önümüzdeki günler için hazırlığınızı yapmalısınız. Hava durumunu takip etmek önemli. Malatya'da güzel bir hafta sonu geçirmek için doğanın tadını çıkarın. Hava koşullarına uygun önlemler almak, keyifli bir deneyim sağlayacaktır.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıyer’de hareketli anlar! Park halindeki 6 araca çarptıSarıyer’de hareketli anlar! Park halindeki 6 araca çarptı
ABD Başkanı Trump: "Erdoğan yakın arkadaşım"ABD Başkanı Trump: "Erdoğan yakın arkadaşım"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Bülent Tezcan'ı bacağından silahla yaralamıştı! Evinde ölü bulundu

Bülent Tezcan'ı bacağından silahla yaralamıştı! Evinde ölü bulundu

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Süper minisiyle şov yaptı! Bakan bir daha baktı

Süper minisiyle şov yaptı! Bakan bir daha baktı

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı limit eşiği yükseltildi

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı limit eşiği yükseltildi

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.