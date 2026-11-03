Malatya Hava Durumu! 03 Kasım Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya hava durumu, 3 Kasım Salı 2026'da gökyüzünde güzel bir manzara sunuyor. Bugünkü sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında. Güneşin sıcak ışınları, hafif bir esinti ile birleşiyor. Bu da keyifli bir atmosfer yaratıyor. Malatya'da sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Hava az bulutlu ve açık. Bu tür güzel havalarda dışarıda vakit geçirmek harika bir fırsat. Piknik yapmak veya arkadaşlarla buluşmak için uygun bir zaman.

Malatya'daki hava koşulları, doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için idealdir. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Yanınıza bir ceket almayı unutmamalısınız. Malatya’nın doğasında yürüyüş yapmak ya da tarihi yerleri ziyaret etmek için hava yüz güldürücüdür.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 4 Kasım Çarşamba'dan itibaren sıcaklık 18 ile 21 derece arasında seyredecek. Belirli zaman dilimlerinde kısa süreli yağışlar görülebilir. Hava durumu konusunda dikkatli olmak önemlidir. Anlık değişikliklere hazırlıklı olmanız gerekebilir. Dışarı çıkarken çantanızda şemsiye bulundurmak akıllıca olabilir.

Önümüzdeki günlerde Malatya'nın iklimi serinleyecek. Hafta ilerledikçe sıcaklık 16 ila 19 derece aralığına gerileyebilir. Özellikle akşam saatlerinde kalın giyinmekte fayda var. Bu değişikliklere hazırlıklı olmak, konforlu bir deneyim sağlar.

Malatya'nın 3 Kasım 2026 tarihli hava durumu, dışarıda vakit geçirmek için elverişli. Ancak önünüzdeki günlerde daha serin ve değişken bir hava etkili olacak. Hava durumunu takip etmek, günlük planlarınızı yapmanızda yardımcı olacaktır. Bu, keyfinizi artıracaktır.