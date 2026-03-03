HABER

Malatya Hava Durumu! 03 Mart Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 3 Mart 2026 günü hava durumu güneşli geçecek, sıcaklık 10 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 ile 7 dereceye düşecek. 4 Mart Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Bu dönem değişken hava sıcaklıkları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havalarla karşılaşılacak. Vatandaşların, akşamları sıcak tutacak giysiler tercih etmeleri önerilmektedir. Yüksek kesimlerde ise dikkatli olunması gerekiyor.

Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 10 derece civarında. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 ile 12 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 ile 7 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek. Nem oranı %45 ile %57 arasında değişecek. Gün doğumu saati 06:56, gün batımı saati ise 18:21 olarak belirlendi.

4 Mart Çarşamba günü hava durumu hafif kar yağışı ile başlayacak. Sıcaklık 6 derece civarında olacak. 5 Mart Perşembe günü hava güneşli. Sıcaklık 8 ile 10 derece arasında seyredecek. 6 Mart Cuma günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 9 ile 11 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları değişkenlik gösterecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Akşamları ise sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. 4 Mart Çarşamba günü beklenen hafif kar yağışı nedeniyle dikkatli olunmalı. Özellikle yüksek kesimlerde yol alacakların gerekli önlemleri alması önemlidir.

