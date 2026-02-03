Malatya Hava Durumu! 03 Şubat Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 7°C civarında olacak. Yer yer sağanaklar görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3°C'ye düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızının saatte 11 kilometre olması bekleniyor. Nem oranı ise %80 civarında olacak.

Daha sonraki günlerde hava durumu değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü gündüz hava sıcaklığı 7°C civarında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 0°C'ye düşecek. 5 Şubat Perşembe günü gündüz hava sıcaklığı 6°C civarında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 0°C'ye düşecek.

6 Şubat Cuma günü gündüz sıcaklık 5°C civarında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 2°C'ye düşecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giysiler tercih edilmelidir. Kalın ve su geçirmez giysiler önemlidir. Dışarıda dikkatli olunmalı. Esnek planlar yapılması faydalıdır. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerinizi sağlam tutmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu şekilde Malatya'daki hava koşullarına uyum sağlayabilirsiniz.