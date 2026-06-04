Malatya Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da, 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu değişecek. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 28 derece arasında değişim gösterecek. Sabah saatlerinde hava genellikle açık kalacak. Sıcaklık 14 ile 19 derece seviyesinde olacak. Öğle saatlerinde hava sıcaklıkları artacak. 19 ile 24 derece arasında hafif yağışlar bekleniyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sıcaklık 16 ile 19 derece arasında kalacak. Hafif yağışlar bu saatlerde de devam edecek. Rüzgar kuzeydoğudan esmeye başlayacak. Hızı yaklaşık 8 kilometre olacak. Nem oranı %44 civarlarında seyredecek. Bugün, Malatya'da hava durumu değişken olacak. Hafif yağışlar görülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 5 Haziran Cuma günü hava sıcaklıkları 12 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle az bulutlu kalacak. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 12 ile 24 derece arasında olacak. Hava açık bir şekilde seyredecek. 7 Haziran Pazar günü sıcaklık 14 ile 27 derece arasında olacak. Hava aralıklı bulutlu şeklinde devam edecek. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor. Hava daha sıcak ve stabil olacaktır.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Malatya'da yaşayanların hava koşullarına uygun giyinmeleri faydalı olacaktır. Yanlarında şemsiye bulundurmaları önemlidir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Hazırlıklı olmakta fayda vardır. Hava sıcaklıkları gün içinde değişkenlik gösterecek. Kat kat giyinmek rahatlık sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak olacak. Hafif kıyafetler tercih edilebilir.