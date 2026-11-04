Malatya Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'daki hava durumu, 4 Kasım 2026 tarihinde mevsim geçişinin etkilerini gösteriyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Hava, sakin bir gün sunuyor. Hafif bir rüzgâr hissediliyor. Gökyüzünü kaplayan bulutlar var. Bu bulutlar, güneşin ışıklarını zaman zaman engelliyor. Günün aydınlık saatlerinde serin hava hissediliyor. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, rahat bir ceket almak iyi olur. Genel olarak hava ılımandır.

Sonbaharın gelişini Malatya'da görmek mümkün. Önümüzdeki günlerde, hava durumu beklentileri dikkat çekiyor. 5 ve 6 Kasım tarihlerinde sıcaklıklar düşecek. Sıcaklık 18 ile 20 derece arasında olacak. Bu süre zarfında hava bulutlu geçebilir. Aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Bu koşullar, Malatya’nın doğal yapısını canlandıracak. Tarım alanları için de olumlu etkiler yaratması öngörülüyor. Hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda dikkatli olmalısınız. Aniden bastırabilecek yağışlara karşı şemsiye almak iyi bir fikir.

Hava durumu birçok alanda etki yaratıyor. Tarım, ulaşım gibi sektörlerden etkileniyor. Tarım işleriyle uğraşanlar, bu günlerde dikkatli olmalıdır. Olumsuz durumlar için önlem almak faydalıdır. Evlerde kapı ve pencereleri açık tutmak önemlidir. İçerideki havanın kalitesini artırır. Serin akşam saatlerinde dışarı çıkarken üzerinizi korumalısınız. Bu, hasta olmamanız için gereklidir.

Malatya hava durumu, Aralık ayına yaklaşırken değişken olabilir. Bugünkü hava ılıklığı, ilerleyen günlerde farklı hava koşullarına dönüşebilir. Şehrin dinamikleri bu hava durumundan etkileniyor. Hava durumu tarımdan günlük yaşama kadar önemli bir rol üstleniyor. Günlük aktivitelerinizi planlamak için hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.