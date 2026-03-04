Malatya Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu hafif kar yağışıyla başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 ile 3 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranı %80 civarında gerçekleşecek. Gün doğumu 07:30, gün batımı ise 18:00 olarak belirlendi.

5 Mart Perşembe günü hava durumu bol güneş ışığıyla devam edecek. Sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında olacak. 6 Mart Cuma günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında seyredecek. 7 Mart Cumartesi kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 8 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları değişkenlik gösterecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın keyfini çıkarabilirsiniz. Akşamları sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir. 4 Mart Çarşamba günü beklenen hafif kar yağışı nedeniyle dikkatli olunmalı. Yüksek kesimlerde yol alacakların gerekli önlemleri alması önemlidir.