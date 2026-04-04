Malatya Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 4 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 15 derece civarında başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında kalacak. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 5 - 6 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı 12 - 16 km/saat olacak. Nem oranı sabah %87, gündüz %89 olacak. Akşamda %96 ve gece %98 seviyelerine ulaşacak.

Bugün, 4 Nisan Cumartesi, Malatya'da hava genellikle sıcak ve bulutlu. Ufak yağışlar bekleniyor. Gündüz ortalama sıcaklık 11 derece olacak.

Önümüzdeki günlerde, 5 Nisan Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak da olabilir. Sıcaklıklar 15 - 16 derece arasında değişecek. 6 Nisan Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 - 15 derece civarında seyredecek. 7 Nisan Salı günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 15 - 16 derece arasında kalacak.

Bu dönemde 5 Nisan Pazar günü beklenen yağışlı hava koşulları riske sebep olabilir. Ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat edin.

Malatya'da Nisan ayı sıcaklıkları ortalama 13 - 18 derece arasında değişiyor. Bu ayda yağışlı günlerin sayısı genelde 9 civarında oluyor.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olunmalı. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte önemli.