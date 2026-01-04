HABER

Malatya Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kış mevsimini göstermektedir. Gün boyunca az bulutlu ve güneşli hava ile sıcaklık 9-26 derece arasında değişecektir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk olacağından uygun giyinmek önem taşır. Buzlanma riskine karşı dikkatli olunmalı ve araçların bakımına özen gösterilmelidir. Hava sıcaklıkları kışın özelliklerini yansıtmaktadır.

Taner Şahin

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Malatya'da hava durumu kış mevsiminin özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık sabah saatlerinde 9-10 derece civarında olacak. Öğle ve öğleden sonra sıcaklık 19-26 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14-15 derece olacak. Nem oranı %67,14, rüzgar hızı 11,2 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:38, gün batımı ise 17:48 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ocak Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 9-10 derece ile başlayacak. Öğleden sonra sıcaklık 19-26 derece arasında değişecek. 6 Ocak Salı günü hava kapalı olacak ve sıcaklık benzer aralıklarda kalacak. 7 Ocak Çarşamba günü ise hava açık olacak. Sıcaklık yine 9-10 derece ile başlayıp 19-26 derece arasında değişecek.

Bu dönemde kış mevsiminin tipik hava koşulları var. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Dışarı çıkmak gerektiğinde kat kat giyinmek önemli. Yanında ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunmalı. Araç kullanırken, lastiklerin uygun hava basıncına sahip olduğundan emin olun. Fren sistemlerinin düzgün çalışması gerekli. Hava koşullarına uygun ayakkabılar giymek de önem taşır.

Malatya'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kış mevsimini yansıtmaktadır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Hava serin olduğundan ve buzlanma olabileceğinden, dikkatli olunmalı. Uygun giyim tercih edilmelidir.

