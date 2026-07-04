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Malatya Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi, hava sıcaklığı 34 dereceyi bulacak. Güneşli geçen gün açık hava etkinlikleri için fırsat sunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değerleri 31-32 derece arasında değişecek. Güneş ışınlarının yoğun olduğu öğle saatlerinde dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Isıdan korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gerekecek. Sağlık önlemleri almak, yaz döneminin keyfini çıkarmak için önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Malatya'da hava çok sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Hava sıcaklığının 34 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Malatya'nın yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklık 32 derece civarında olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık yine 32 dereceye yükselecek. 7 Temmuz Salı günü ise 31 derece bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Gün ortasında güneş ışınları yoğunlaşır. Güneşten korunmak için şapka takılmalı. Güneş kremi kullanılmalı ve bol su içilmelidir. Ayrıca, açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmak bu şekilde daha kolay olur.

Sıcak hava koşulları devam edecek. Bu nedenle, sağlık önlemleri almak önemlidir. Alınan önlemlerle yazın tadını çıkarmak mümkündür. Hem sağlığınızı koruyabilir hem de keyifli zaman geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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