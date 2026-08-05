Malatya Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Hava sıcaklıklarının 34-35 derece civarında olması öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 17-18 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın tipik yaz koşullarına uyuyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar 34-35 derece civarında olacak. 7 Ağustos Cuma günü de sıcaklık 34-35 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 17-18 derece olması öngörülüyor. Sıcak hava koşullarının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

Bu sıcak günlerde dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlanıyorsa güneş kremi kullanılması faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak hava koşullarına karşı dikkatli davranmak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.