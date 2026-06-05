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Malatya Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 5 Haziran 2026 tarihli hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Gündüz sıcaklıklar 28-29 dereceye ulaşırken, gece 17-18 dereceye iniyor. Rüzgarın hızı düşük kalacak ve yağış beklenmiyor. Cumartesi gününe girerken bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği unutulmamalı. Pazar ise bol güneş ışığı ve 28-29 derece sıcaklıklarla geçeceği tahmin ediliyor.

Malatya Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya'da, 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyiflidir. Gün boyunca hava, güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. Sıcaklık gündüz saatlerinde 28 - 29 derece civarındadır. Gece ise 17 - 18 dereceye düşecektir. Rüzgarın hızı düşük kalacak ve yağış beklenmemektedir. Malatya'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için oldukça uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. Cumartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 27 - 28 derece arasında olacaktır. Gece sıcaklıkları 13 - 14 derece civarına inecektir. Pazar günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 28 - 29 dereceye ulaşacak. Rüzgar hızları düşük kalacak. Bu günlerde yağış beklenmemektedir.

Açık hava etkinlikleri planlamak için havayı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Ancak Cumartesi günü beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır. Dışarıda vakit geçirecekseniz yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Sıcaklıkların gündüzleri 27 - 29 derece, geceleri ise 13 - 18 derece arasında değişeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Böylece Malatya'daki hava koşullarına uygun plan yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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