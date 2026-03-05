Malatya Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece arasında değişecek. Rüzgarlar kuzeyli yönlerden hafif esecek. Yer yer orta kuvvette rüzgarlar hissedilecek. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 6 Mart Cuma günü bulutlu bir hava bekleniyor. 7 Mart Cumartesi günü bulutların arasından güneş ara ara görünecek. 8 Mart Pazar günü ise parlak güneş ışığıyla hava devam edecek. Sıcaklıklar 6 ile 18 derece arasında değişecek. Hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için güneşli günlerde açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Hafif kıyafetlerle rahatça dolaşabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde bulunmaktadır. Bu dönemde bahar havasının tadını çıkarabilirsiniz.