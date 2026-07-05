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Malatya Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 32 dereceye yükselecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olsa da, yüksek sıcaklık nedeniyle güneşten korunmak önem kazanıyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek, yazın keyfini artıracaktır. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor, bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.

Malatya Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Malatya'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 32 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 18 derece civarında olacağı öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın Temmuz ayındaki genel hava koşullarını yansıtıyor.

Açık hava etkinlikleri için güzel bir gün. Piknik yapmak, açık hava yürüyüşlerine çıkmak veya havuz keyfi yapmak isteyenler için ideal bir ortam. Ancak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek sağlıklı bir seçenek. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek günün keyfini artırır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 33 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklıklar 32 derece civarında kalacak. Bu sıcaklık değerleri, Malatya'nın karasal ikliminin karakteristik özellikleridir.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları gerekmektedir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemli. Aşırı sıcakların sağlığa negative etkileri olabilir. Bu nedenle, sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve dinlenmek faydalı olacaktır.

Malatya'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Bu dönemde güneşten korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek önemlidir. Bu, sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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