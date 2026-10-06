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Malatya Hava Durumu! 06 Ekim Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 06 Ekim 2026 tarihli hava durumu, sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişeceğini gösteriyor. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için iklim oldukça uygun. Ancak, akşam saatlerinde beklenen serin hava değişimleri için kalın giysiler bulundurmak önemli. Hava durumunu takip etmek, sürprizlerle karşılaşmamak adına faydalı olacaktır.

Malatya Hava Durumu! 06 Ekim Salı Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'nın hareketli atmosferinde, 06 Ekim 2026 tarihli hava durumu dikkat çekiyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için oldukça uygun bir iklim var. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Ancak gün içerisinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Güneşin keyfini çıkarmak isteyenler için Malatya'da açık bir hava hakim. Zaman zaman bulutların yoğunlaşması da mümkün. Bu durum, hava durumu değişikliği yaratabilir. Dışarı çıkmadan önce tahminlere göz atmak faydalı olacaktır.

Bugün Malatya'da sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Son günlerde hissedilen sıcak hava, yerini daha ılımlı koşullara bıraktı. Malatya'nın doğasında yürüyüş yapmak veya arkadaşlarla dışarıda yemek planlayanlar için hava durumu uygundur. Fakat gün ortasında güneşin etkisiyle dışarıda kalmayı düşünenlerin güneş koruyucu kullanmaları önerilir. Şapka takmak da iyi bir fikir olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha dinamik bir seyir izleyebilir. Yaklaşan günlerde sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında dalgalanacak. Genel olarak açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Ancak akşam saatlerinde serin hava hissedilecektir. Dışarıda vakit geçirenlerin kalın giysiler bulundurmaları yararlı olabilir.

Akşam saatlerinde ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda var. Özellikle açık havada vakit geçirenler, hava durumu tahminlerini göz ardı etmemelidir. Güneşli günlerde şezlongda otururken su içmeyi unutmamak önemli. Böylece sıvı kaybının önüne geçebilirsiniz.

Malatya'da 06 Ekim 2026 tarihindeki hava durumu, keyifli bir gün geçirmek için pek çok fırsat sunuyor. Ancak hava koşullarını ve tahminleri göz önünde bulundurarak plan yapmak, sağlıklı zaman geçirmenin temelini oluşturacaktır. Malatya'nın hava durumu ile ilgili güncel bilgileri takip etmek, sürprizlerle karşılaşmaktan koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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