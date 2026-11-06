Malatya Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya hava durumu, 6 Kasım Cuma 2026 tarihinde değişken bir tablo sunuyor. Bugünkü sıcaklıklar, 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Sonbaharın keyifli yüzü, hafif bir rüzgarla birleşiyor. Bu durum, duyulan ısıyı daha da keyifli hale getiriyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşin sıcaklığı hissediliyor. Akşam saatlerinde hafif bir mont ya da hırka gerekebilir.

Malatya'nın hava koşulları, gün boyunca zaman zaman bulutlu bir görünüm sergiliyor. Bu, şehirde yaşayanlar için serinlik sağlıyor. Bazı insanlar bu durumda evde kalmayı tercih edebilir. Gün içinde ani hava değişikliklerine dikkat etmekte fayda var. Havanın ani yağışlarla sürpriz yapabileceği düşünülmeli. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye bulundurmaları iyi bir önlem olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da 18 ile 21 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Hava daha serin bir seyir izleyebilir. Özellikle sabah erken saatlerde kalın giysiler tercih edilmesi önerilir. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemel. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için hazırlıklı olmakta fayda var.

Yağış ihtimali düşük olarak öngörülüyor. Bu, Malatya’nın iklimi açısından şanslı bir durum. Ancak, ani hava değişimleri ve yerel yağışlar beklenmedik sorunlar yaratabilir. Güneşli bir hava görünse de durum aniden değişebilir. Uygun önlemleri almak önemlidir. Malatya'da 6 Kasım Cuma günü, doğanın ve havanın sunduğu her anın tadını çıkarmalıyız.