HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya, 6 Kasım Cuma günü değişken hava koşullarıyla karşımıza çıkıyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişirken, hafif rüzgar havayı keyifli hale getiriyor. Gün içerisinde zaman zaman bulutlu bir görünüm sergileniyor. Ani hava değişikliklerine dikkat etmek önemli. Özellikle akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye bulundurmaları öneriliyor.

Malatya Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya hava durumu, 6 Kasım Cuma 2026 tarihinde değişken bir tablo sunuyor. Bugünkü sıcaklıklar, 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Sonbaharın keyifli yüzü, hafif bir rüzgarla birleşiyor. Bu durum, duyulan ısıyı daha da keyifli hale getiriyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşin sıcaklığı hissediliyor. Akşam saatlerinde hafif bir mont ya da hırka gerekebilir.

Malatya'nın hava koşulları, gün boyunca zaman zaman bulutlu bir görünüm sergiliyor. Bu, şehirde yaşayanlar için serinlik sağlıyor. Bazı insanlar bu durumda evde kalmayı tercih edebilir. Gün içinde ani hava değişikliklerine dikkat etmekte fayda var. Havanın ani yağışlarla sürpriz yapabileceği düşünülmeli. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye bulundurmaları iyi bir önlem olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da 18 ile 21 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Hava daha serin bir seyir izleyebilir. Özellikle sabah erken saatlerde kalın giysiler tercih edilmesi önerilir. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemel. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için hazırlıklı olmakta fayda var.

Yağış ihtimali düşük olarak öngörülüyor. Bu, Malatya’nın iklimi açısından şanslı bir durum. Ancak, ani hava değişimleri ve yerel yağışlar beklenmedik sorunlar yaratabilir. Güneşli bir hava görünse de durum aniden değişebilir. Uygun önlemleri almak önemlidir. Malatya'da 6 Kasım Cuma günü, doğanın ve havanın sunduğu her anın tadını çıkarmalıyız.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken paylaşım!Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken paylaşım!
Saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp araç çalmışSaldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp araç çalmış

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İkinci ifade, ilk görüntü

İkinci ifade, ilk görüntü

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.