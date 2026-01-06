Malatya Hava Durumu! 06 Ocak Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 20 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 21-22 dereceye ulaşacak. Bulutlar arasında güneşin ara ara kendini göstermesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19-20 derece civarına düşecek. Hava açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19 dereceye kadar inebilir. Hava az bulutlu olacak.

Rüzgarlar gün boyunca kuzey yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 6 kilometre olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %76 olacak. Öğle saatlerinde %73 seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde %77, gece saatlerinde %78 civarında kalacak.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu 7 Ocak Çarşamba günü 20-23 derece olacak. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklık 21-24 dereceye çıkacak. 9 Ocak Cuma günü ise tekrar 20-23 derece aralığında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık kalacak. Yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıkları 20 derece civarında olacağı için dışarıda hafif ceket veya uzun kollu giysi rahatlık sağlayacak. Gün içinde güneş ara ara görünecek. Güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık düştüğünde yanınızda bir şal veya hafif mont bulundurmanızda yarar var.

