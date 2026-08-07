Malatya Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında seyredecek. Gece ise hava 22-23 derece arasında kalacak. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın yaz koşullarına uygundur. Açık ve güneşli bir hava hâkim olacak.

Bugünkü hava durumuna göre, Malatya’da açık ve güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar, gündüzlerde 35-36 derece, geceleri ise 22-23 derece olacak. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın yaz aylarındaki tipik verilerdir. Genel olarak açık ve güneşli bir hava gözlemlenecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer bir hava durumu bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 36-37 dereceye ulaşacak. 9 Ağustos Pazar günü de sıcaklıklar 36-37 derece civarında olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 33-34 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda olmayı düşünenlerin dikkatli olması gerekiyor. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde gölgelik alanlarda dinlenmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek gerekiyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.