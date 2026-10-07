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Malatya Hava Durumu! 07 Ekim Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 07 Ekim 2026 tarihi, güneşli ve sıcak bir hava sunuyor. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam mevcut. Ancak, akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Önümüzdeki günlerde, hava koşullarında değişiklik öngörülüyor. Özellikle yağışlı günlerin ardından, açık hava etkinlikleri için uygun önlemler almak önem taşımakta. Hava durumunu takip etmek, planlarınızı olumlu yönde etkileyecektir.

Malatya Hava Durumu! 07 Ekim Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Malatya hava durumu, 07 Ekim 2026 tarihinde ilginç bir tablo sunuyor. Bugünkü hava, şehrin sakinlerini dışarıdaki aktiviteler için teşvik ediyor. Gün boyunca sıcaklık, 20 derece civarında seyrediyor. Hafif bir rüzgar, sabah saatlerinde serin bir his yaratıyor. İlerleyen saatlerde sıcaklık biraz daha artıyor. Bazı saatlerde bulutlar gökyüzünde dans ediyor. Günün büyük bölümü, güneş ışıklarıyla parlıyor.

Malatya'nın bugünkü hava durumu, dışarıda keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal. Caddelerde dolaşmak ve parkta güneşin tadını çıkarmak için mükemmel koşullar mevcut. Arkadaşlarla bir kafe terasında sohbet etmek için de uygun bir atmosfer var. Ancak, gün içinde yer yer görülen bulutların akşam saatlerinde yoğunlaşabileceği unutulmamalı. Gece saatlerinde sıcaklık 12-15 dereceye düşebilir. Dışarıda aktiviteler sürdürürken kalın giyinmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Cuma gününden itibaren Malatya’da hava şartlarının değişeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki haftaya kadar yer yer yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık, 17 ila 21 derece arasında değişiklik gösterebilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir detaydır.

Yağışlı günlerin ardından uygun önlemler almak faydalı olacaktır. Dışarıda plan yaptığınız günlerde hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, sizi istenmeyen durumlara karşı hazırlıklı hale getirebilir. Yağmurdan etkilenmemek için şemsiye bulundurabilirsiniz. Kalın bir ceketle dışarı çıkmak da iyi bir fikir. Açık hava etkinlikleri sırasında kapalı alanları da hesaba katmalısınız.

Malatya'da 07 Ekim 2026 tarihi, gündüz güneşli ve sıcak, akşamları serin bir hava sunuyor. Önümüzdeki günlerin hava durumu, açık hava etkinliklerine katılanlar için dikkat edilmesi gereken bir süreç olarak öne çıkıyor. Hava durumunu düzenli takip ederek planlarınızı olumlu yönde etkileyebilirsiniz.

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hava durumu Malatya
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