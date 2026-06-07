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Malatya Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 7 Haziran 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 27-28 derece arasında, gece ise 12-14 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcak hava, piknik ve açık hava yürüyüşleri için uygun ortam sunuyor. Güneş ışınlarından korunmak amacıyla güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemli. Hafif giysiler tercih edilmeli.

Malatya Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 - 28 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 12 - 14 derece civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar Malatya'nın karasal iklimine uygun. Haziran ayı ortalamalarına yakın bir durum söz konusu. Hava genellikle güneşli. Yağış ihtimali ise düşük.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 28 - 29 derece arasında olacak. 9 Haziran Salı günü ise 27 - 30 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli durumda. Yağış ihtimali yine düşük.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Piknik yapabilir, açık hava yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Ayrıca havuz keyfi yapma imkanı da var. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi unutmamak da önemli. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz.

Malatya'da 7 Haziran 2026 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdeyiz. Ancak güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almak önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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