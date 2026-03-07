HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 6 dereceye kadar çıkacak, gece ise -3 dereceye düşecek. 8 Mart'tan itibaren hava daha ılıman hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 7-11 derece arasında değişecek. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak ve su geçirmez giysiler tercih etmek önem taşıyor. Hava koşullarına uygun giyinerek, Malatya'da rahat günler geçirebilirsiniz.

Malatya Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu yer yer yağmur ve kar sağanakları ile olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında, gece saatlerinde ise -3 derece civarında kalacak. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Yer yer kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Malatya'da hava durumu serin ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman bir seyir izleyecek. 8 Mart Pazar günü bol güneş ışığı altında sıcaklık gündüz saatlerinde 7 derece olacak. Gece saatlerinde ise -4 derece civarında olacak. 9 Mart Pazartesi günü de güneş ışığı bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 8 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -5 dereceye düşecek. 10 Mart Salı günü ise sıcaklık gündüz saatlerinde 11 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık -2 derece olacak. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Serin sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edin. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Bu önlemler sayesinde Malatya'da 7 Mart Cumartesi ve sonraki günlerde rahat bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdıTrump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdı
İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.