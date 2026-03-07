Malatya Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu yer yer yağmur ve kar sağanakları ile olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında, gece saatlerinde ise -3 derece civarında kalacak. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Yer yer kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Malatya'da hava durumu serin ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman bir seyir izleyecek. 8 Mart Pazar günü bol güneş ışığı altında sıcaklık gündüz saatlerinde 7 derece olacak. Gece saatlerinde ise -4 derece civarında olacak. 9 Mart Pazartesi günü de güneş ışığı bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 8 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -5 dereceye düşecek. 10 Mart Salı günü ise sıcaklık gündüz saatlerinde 11 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık -2 derece olacak. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Serin sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edin. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Bu önlemler sayesinde Malatya'da 7 Mart Cumartesi ve sonraki günlerde rahat bir gün geçirebilirsiniz.