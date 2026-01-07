Malatya Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık -5 dereceye düşecek. Nem oranı %69 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif bir şekilde esecek. Bu koşullar altında hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

8 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu geçecek. 9 Ocak Cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor. Ayrıca, donan yağmurun da etkili olması bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklık gündüzleri 1-3 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık yine -5 derece civarında olacak. 9 Ocak Cuma günü karla karışık yağmur ve donan yağmur beklendiği için dikkatli olunması gerekiyor. Buzlanma ve kaygan zeminlere karşı önlem alınması önemli.

Malatya'daki hava durumu ve önümüzdeki günler dikkate alındığında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Bu nedenle kalın giyinmek faydalı olacaktır. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, 9 Ocak Cuma günü karla karışık yağmur olacağı için yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gereken önlemleri almak güvenliğiniz açısından faydalı olacaktır.