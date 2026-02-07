HABER

Malatya Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü soğuk ve yağışlı hava şartları etkili olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 derece, gece ise 1-2 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklığın gündüz 2 derece, gece 1 derece olması bekleniyor. Üst düzey nem oranı %80-90 seviyelerinde devam edecek. Hafif yağışlar ve rüzgar hızı 12-14 km/saat arasında değişmeye devam edecek. Dışarıda dikkatli olmak ve uygun giysiler tercih etmek önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazar günü hava sıcaklığı 9-10 derece civarında olacak. Pazartesi günü ise sıcaklığın 11-12 derece olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 3-4 derece, gece de yine 3-4 derece civarında olacak. Nem oranı bu günlerde %80-90 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı da 12-14 km/saat arasında değişmeye devam edecek. Ayrıca hafif yağışlı hava koşulları sürecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazar günü hava sıcaklığı 9-10 derece civarında olacak. Pazartesi günü ise sıcaklığın 11-12 derece olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 3-4 derece, gece de yine 3-4 derece civarında olacak. Nem oranı bu günlerde %80-90 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı da 12-14 km/saat arasında değişmeye devam edecek. Ayrıca hafif yağışlı hava koşulları sürecek.

Bu soğuk ve yağışlı havada dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Islanmaktan korunmak için şemsiye veya yağmurluk kullanılmalı. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler giyilmelidir. Sıcak içecekler tüketmek de önemli. Vücut ısısını dengede tutmak sağlığı koruyacaktır. Bu önlemlerle daha rahat ve sağlıklı günler geçirmek mümkün olacaktır.

