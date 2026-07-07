Malatya Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcaklıkların 20 ile 32 derece arasında olacağını gösteriyor. Kısmen güneşli hava ile gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Nem oranı %50 civarında. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 2,56 km. Bu koşullar altında sıcak ve nemli bir gün öngörülüyor.

8 Temmuz Çarşamba günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar 17 ile 31 derece arasında değişecek. 9 Temmuz Perşembe günü de benzer şartlar sürecek. Bol güneş ışığı ile sıcaklık 16 ile 32 derece arasında kalacak. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 21 ile 35 derece arasında yükseliyor. Daha sıcak ve güneşli bir gün bekleniyor.

Bu dönemde özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar yüksek olabilir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerinde yapmak daha sağlıklı olacaktır. Bol su tüketmek önemlidir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Gün içinde ani hava değişimlerine karşı önlemler almak faydalıdır. Bu sayede sağlıklı bir gün geçirilir.