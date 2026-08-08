Malatya Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 35 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22 derece civarında kalacak. Nem oranı %29 seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, Malatya'da hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

9 Ağustos Pazar günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 37 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. 10 Ağustos Pazartesi günü hava yine açık olacak. Gündüz sıcaklık 36 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 22 derece civarında olacak. 11 Ağustos Salı günü yine açık bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 37 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22 derece civarına düşecek. Nem oranı %20 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 5,5 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler seçmelisiniz. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, güneş çarpması riskini azaltır. Aşırı sıcaklar, yaşlılar ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu bağlamda, bu grupların serin ortamlarda bulunmaları önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmaları gereklidir. Sıcak hava koşullarına karşı bu önlemleri alarak, Malatya'da daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.