Malatya Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 8 Haziran 2026 Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığın 29 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 18 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esse de 5 km/saat hızında olacak. Nem oranı %38 civarında bekleniyor. Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirenler için uygun bir gün oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer özellikler taşıyacak. 9 Haziran Salı günü sıcaklığın 29 derece olması öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise 15 derece civarında kalacak. 10 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklığın 31 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat gerektiriyor.

Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak uygun olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek fayda sağlar. Öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınmak da sağlığınıza yardımcı olur. Korunaklı alanlarda bulunmak önemlidir. Bu önlemlerle Malatya'daki sıcak günleri rahat ve sağlıklı geçirebilirsiniz.