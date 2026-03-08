Malatya Hava Durumu! 08 Mart Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 7 - 8 derece civarında. Gece sıcaklık ise 1 - 2 derece arasında olacak. Malatya'daki hava "güzel ve ılıman" olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Mart Pazartesi günü sıcaklık 8 - 9 dereceye yükselecek. 10 Mart Salı günü sıcaklık 10 - 11 derece olacak. Bu durum, Malatya'da ılıman bir dönemin yaşanacağını işaret ediyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için sabah ve akşam saatlerinin serin olabileceğini unutmamak lazım. Günün erken ve geç saatlerinde kalın giysiler tercih edilebilir. Gündüz saatlerinde ise hafif kıyafetlerle rahat edilebilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir.

Malatya'da 8 Mart 2026 Pazar günü ve takip eden günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için serin saatlere uygun kıyafetler giymek faydalıdır.