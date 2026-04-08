Malatya Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 8 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu ılımandır. Gün genellikle bulutlu geçecektir. Hava sıcaklıkları 13 ile 15 derece arasında değişecektir. Bu nedenle hava, "ılıman ve bulutlu" olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günler için hava durumu tahminleri bulunmaktadır. 9 Nisan Perşembe günü sıcaklıklar 12 ile 13 derece arasında olacaktır. 10 Nisan Cuma günü ise sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişecektir. Bu günler genellikle bulutlu olacak ve zaman zaman yağışlı geçecektir. Yani hava durumu, "bulutlu ve yağışlı" bir tablo çizer.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Ayrıca yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Bu önlemler, kişisel konforunuz ve güvenliğiniz için gereklidir.