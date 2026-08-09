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Malatya Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli geçecek. Gün içinde sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece ise 21-22 derece civarında olması öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 33-34 derece seviyelerinde kalacak. Yaz aylarında güneşin yüksek etkisini azaltmak için bol su içilmesi ve uygun giyinilmesi tavsiye ediliyor. Dışarıda geçirilen zamanlarda dikkatli olunması gerekiyor.

Malatya Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35 derece civarında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 21-22 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın tipik yaz iklimini yansıtıyor. Sıcak ve güneşli bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı 33-34 derece civarında bekleniyor. 11 Ağustos Salı günü de sıcaklığın 33-34 derece arasında olacağı öngörülüyor. Bu değerler yaz aylarının ortası için tipik olarak görülüyor.

Bu sıcak günlerde dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler alınmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşten korunmaya yardımcı olur. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak uygun olacaktır. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasındadır.

Malatya'da yaz aylarında genellikle hava durumu sıcak ve güneşli geçer. Tarım ve açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması gerekiyor. Sıcak havalarda hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak önemlidir. Bitkilerin sulama düzenini ayarlamak da gereklidir.

Sonuç olarak, 9 Ağustos 2026 Pazar günü Malatya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmeniz dileğiyle.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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