Malatya Hava Durumu! 09 Haziran Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu, genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27-28 derece civarında olacak. Gece ise 15-16 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu durum, hava koşullarını daha da konforlu hale getirecek.

Bugün Malatya'da hava durumu, açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık yine 27-28 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 15-16 derece arasında bekleniyor. Rüzgarın hafif esmesi ve düşük nem, konforu artıracak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde geçecek. 10 Haziran Çarşamba için hava sıcaklığının 27-28 derece olacağı tahmin ediliyor. 11 Haziran Perşembe günü sıcaklığın 28-29 dereceye çıkması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların güneşten korunmaları önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su içmek de gereklidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığınıza iyi gelecektir. Serin ortamlarda kalmak da yararlıdır.

Malatya'da 9 Haziran 2026 Salı hava durumu, genelde güneşli ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Bu nedenle sıcak hava koşullarına uygun önlemler almak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.