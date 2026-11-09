Malatya Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Bugün 9 Kasım 2026. Malatya'da hava durumu sonbaharın atmosferine uygun. Havada hafif bir serinlik var. Sıcaklık 20 derece civarında. Güneş zaman zaman bulutların arasından çıkıyor. Ancak genel olarak gökyüzü kapalı. Bu durum, bazı vatandaşların dışarıda zaman geçirmesini zorlaştırabilir. Fakat bu hava, açık hava etkinlikleri için olumsuz sayılmayabilir.

Malatya'nın hava durumuna genel bir bakış yaptığımızda önümüzdeki günlerde değişkenlik göstereceği öngörülüyor. Gelecek birkaç gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişebilir. Bazı günlerde yağış mümkün. Bu nedenle dış mekan etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumu kontrol edilmesinde fayda var. Dışarı çıkmadan önce şemsiyenizi almayı unutmayın. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmanın önemi büyük. Ayrıca hava serinleyecek. Kalın giysilerle dışarı çıkmak ise akıllıca bir tercih olabilir.

Malatya’nın yerel iklimi, sürpriz hava değişimlerine neden olabilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu konusunda dikkatli olmak önemlidir. Bazı günler güneşli ve ılık geçebilir. Diğer günler ise soğuk ve yağışlı olabilir. Hava koşullarına göre akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarıda geçirilen zamanın keyifli olması için uygun giyinmek önemlidir.

Sonuç olarak Malatya'da hava durumu 20 derece civarında ve genel olarak bulutlu. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Açık alanlarda zaman geçirmek isteyenlerin dikkatli olmaları gerekecek. Hava şartlarının değişkenliği günlük yaşamı etkileyebilir. Hava durumunu sürekli takip etmek alışkanlık olmalıdır. Malatya'daki hava durumuna göre hareket etmek, sağlığınızı korur. Aynı zamanda dışarıda geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirir.