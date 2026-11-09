HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da hava durumu sonbaharın etkileriyle belirginleşiyor. Bugün hava sıcaklığı 20 derece civarında, gökyüzü genellikle kapalı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Ani yağışlar bekleniyor, bu nedenle dış mekan etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önemli. Hava serinleyeceği için kalın giysilerle dışarı çıkmak akıllıca bir tercih olabilir. Malatya'daki hava koşullarına dikkat etmek, sağlığınızı koruyacaktır.

Malatya Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 9 Kasım 2026. Malatya'da hava durumu sonbaharın atmosferine uygun. Havada hafif bir serinlik var. Sıcaklık 20 derece civarında. Güneş zaman zaman bulutların arasından çıkıyor. Ancak genel olarak gökyüzü kapalı. Bu durum, bazı vatandaşların dışarıda zaman geçirmesini zorlaştırabilir. Fakat bu hava, açık hava etkinlikleri için olumsuz sayılmayabilir.

Malatya'nın hava durumuna genel bir bakış yaptığımızda önümüzdeki günlerde değişkenlik göstereceği öngörülüyor. Gelecek birkaç gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişebilir. Bazı günlerde yağış mümkün. Bu nedenle dış mekan etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumu kontrol edilmesinde fayda var. Dışarı çıkmadan önce şemsiyenizi almayı unutmayın. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmanın önemi büyük. Ayrıca hava serinleyecek. Kalın giysilerle dışarı çıkmak ise akıllıca bir tercih olabilir.

Malatya’nın yerel iklimi, sürpriz hava değişimlerine neden olabilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu konusunda dikkatli olmak önemlidir. Bazı günler güneşli ve ılık geçebilir. Diğer günler ise soğuk ve yağışlı olabilir. Hava koşullarına göre akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarıda geçirilen zamanın keyifli olması için uygun giyinmek önemlidir.

Sonuç olarak Malatya'da hava durumu 20 derece civarında ve genel olarak bulutlu. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Açık alanlarda zaman geçirmek isteyenlerin dikkatli olmaları gerekecek. Hava şartlarının değişkenliği günlük yaşamı etkileyebilir. Hava durumunu sürekli takip etmek alışkanlık olmalıdır. Malatya'daki hava durumuna göre hareket etmek, sağlığınızı korur. Aynı zamanda dışarıda geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladıFatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı
Elazığ’da araçların çarpışması güvenlik kamerasına yansıdıElazığ’da araçların çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

"Jigolo bara gittik" diyerek anlattı: "Garsonlar görünce..."

"Jigolo bara gittik" diyerek anlattı: "Garsonlar görünce..."

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.