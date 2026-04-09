Malatya Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde güneşli olacak. Sıcaklık 6°C civarında ölçülecek. Gün boyunca hava daha serin geçecek. En yüksek sıcaklık 12°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 4°C civarına düşecek. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 10 Nisan Cuma günü sağanak yağışlarla sıcaklık 11°C civarında olacak. 11 Nisan Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık bu günde 8°C civarında ölçülecek. 12 Nisan Pazar günü de yer yer sağanaklar olacak. Bu günün sıcaklığı 9°C civarında ölçülecek. Bu dönemde hava serin ve yağışlı geçecektir.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşacaktır. Araç kullanırken dikkatli olunması önemlidir. Alınacak bu önlemler kişisel konfor ve güvenlik açısından gereklidir.