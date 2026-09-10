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Malatya Hava Durumu! 10 Eylül Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'nın hava durumu bugün serin bir sabahla başlıyor. Sıcaklık öğle saatlerinde 20 dereceye ulaşıyor. Gün boyunca az bulutlu bir hava hakimken akşam saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Yazın son günlerinde, sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında dalgalanması gözlemleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi ve yağışların artması öngörülüyor. Dışarıda çeşitli aktiviteler için hazırlıklı olmak, Malatya halkı için önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 10 Eylül Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya hava durumu, bugün 10 Eylül 2026 tarihinde ilginç bir tablo sergiliyor. Şehirde sabah saatlerinde hafif bir serinlik var. Gün ortasında sıcaklıklar 20 derece civarına yükseliyor. Gün boyunca az bulutlu hava bekleniyor. Akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlar meydana gelecek. Bugünkü hava, çoğunlukla açık ama zaman zaman basık bir atmosferle geçiyor.

Malatya'nın iklim yapısı, sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte sıcaklıkları hafifçe düşürüyor. 10 Eylül itibarıyla gün içindeki sıcaklık dalgalanmaları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Yazın son günlerinde sıcak hava hâlâ etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde ise daha ılıman bir hava hissediliyor. Ancak akşamüstü ve gece saatlerinde yağışlı hava bekleniyor. Bu, dışarıda vakit geçirenler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından genel değerlendirme yaparsak, sıcaklıkların düşeceğini göreceğiz. Sıcaklıkların 18 derece civarına gerilemesi tahmin ediliyor. Zaman zaman yağışlı günler de eklenecek. Şehir halkının yazlık kıyafetleri bir kenara bırakması faydalı olacak. Daha kalın giyinmekte yarar var.

Yağış durumu, Malatya’nın doğal güzelliklerini besleyebilir. Ancak bu yağışların olumsuz durumları da göz önünde bulundurulmalı. Trafikte ilerleyen sürücülerin dikkatli olması hayati önem taşıyor. Ayrıca dışarıda yapılacak aktiviteler, ani hava değişimlerine karşı planlanmalı. Bu dönemde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak akıllıca olacak.

Sonuç olarak Malatya hava durumu, yazın son günlerini yaşatıyor. Kışa merhaba demek üzere hazırlık yapmamıza zemin hazırlıyor. Bugün için açık ve zaman zaman yağışlı hava bekleniyor. Önümüzdeki günler için serin ve ara ara yağışlı havalar öngörülüyor. Güvenliğimizi ve konforumuzu sağlamak için önlemler almak oldukça önemli. Malatya'daki hava durumu, geçiş döneminde adımlarımızda belirleyici rol oynayacak.

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hava durumu Malatya
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