Malatya Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 10 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemlidir. Hava sıcaklıkları 3 ile 10 derece arasında değişecektir. Gün boyunca yer yer sağanaklar görülecek. Bu durum hava koşullarının değişken olacağına işaret etmektedir.

Bu şartlarda sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmalısınız. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Bu durum araç kullanırken dikkatli olmanızı gerektirir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 11 Nisan Cumartesi günü yer yer sağanaklar devam edecek. Sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında seyredecektir. 12 Nisan Pazar günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 2 ile 11 derece arasında olacaktır.

13 Nisan Pazartesi günü ise kısmen güneşli bir hava tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar 1 ile 12 derece arasında değişecektir. Bu dönemde tarım faaliyetleriyle uğraşanların dikkatli olması önemlidir. Zirai don riski nedeniyle uygun önlemler alınmalıdır.

Malatya'da 10 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu serin ve yağışlı olacaktır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. Hava durumunu takip etmek önem arz etmektedir. Gerekli önlemleri almak, günlük yaşamı daha konforlu hale getirecektir.