Malatya Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da, 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 19-21 derece arasında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın yaz aylarında alışık olduğumuz değerleridir.

Bugün Malatya'da hava durumu oldukça sıcak. Gündüz saatlerinde sıcaklık yine 35-36 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklığın 19-21 derece olacağı düşünülüyor. Bu değerler yaz aylarında sıkça karşılaştığımız yüksek sıcaklıklardır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü 35-36 derece, Pazar günü ise 35 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Bu sıcaklıklar yaz aylarında Malatya'da sıkça görülen yüksek değerlerdir.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması önerilir. Ayrıca aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemli bir önlemdir.

Malatya'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle sıcak havaya karşı önlemler almak sağlık için önemlidir.