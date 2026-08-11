Malatya Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 33-34 derece civarında. Gece ise 19-20 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın tipik yaz iklimine uygundur. Sıcak ve kuru bir hava durumu hakim olacak.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık yine 33-34 derece civarında olacak. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 32-33 derece arasında değişecek. Bu durum, hava koşullarının sıcak ve güneşli kalacağını gösteriyor.

Sıcak hava şartlarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek de gerekir. Hafif kıyafetler giymek, sıcak çarpması riskini azaltır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu kremler kullanılmalıdır.

Malatya'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, sıcak hava şartlarına karşı önlemler almak önemli. Sağlığınızı korumak için gerekli tedbirleri almakta fayda var.