Malatya Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 11 Aralık 2025 Perşembe günü beklenen hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Gündüz sıcaklık 6 ila 8 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 5 ile 6 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek kalacak ve hafif rüzgarlar esecek. Yaklaşan Cuma günü durum değişerek hava hafif yağmurlu olacak. Cumartesi ise sıcaklık 9 ile 10 dereceye çıkacak ve çoğunlukla güneşli bir gün yaşanacak.

Doğukan Akbayır

Malatya'da 11 Aralık 2025 Perşembe günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 6 ile 8 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 ile 6 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarlar hafif şiddette esecek.

12 Aralık Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. 13 Aralık Cumartesi ise çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 9 ile 10 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 0 ile 1 dereceye düşecek. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Olası yağmurlara karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

