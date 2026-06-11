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Malatya Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 11 Haziran 2026'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Sıcaklık 17 ile 29 derece arasında değişecekken, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 20 ile 31 dereceye çıkması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. 14 Haziran Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış olabileceğinden, açık hava planları için hazırlıklı olmak önem taşıyor. Güneş koruyucu kullanılması öneriliyor.

Malatya Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 17 ile 29 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %28 civarında tahmin ediliyor.

Bugün Malatya'da hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı %28 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. 12 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 20 ile 31 derece arasında değişecek. 13 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 15 ile 30 derece arasında olacak. 14 Haziran Pazar günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık bu gün 14 ile 22 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20 ile 31 derece olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Fakat 14 Haziran Pazar günü yağışlı hava bekleniyor. Bu nedenle, Pazar günü planladığınız açık hava etkinlikleri için yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürün kullanmak cildinizi korumak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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