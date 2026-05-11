Malatya Hava Durumu! 11 Mayıs Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 25 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 11 - 12 derece arasında seyredecek. Bu durum, Malatya'da ılıman ve rahat bir gün geçirebileceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mayıs Salı günü hava sıcaklıkları 24 - 25 derece civarında olacak. 13 Mayıs Çarşamba günü ise sıcaklıkların 22 - 23 derece arasında olması öngörülüyor. Bu, Malatya'da hava durumunun ılıman ve keyifli olacağını işaret ediyor.

13 Mayıs Çarşamba günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak.

Malatya'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki koşullar uygun. Dışarıda vakit geçirmek için güzel bir dönemdesiniz. 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde hava koşulları elverişli. 13 Mayıs'ta olası yağışları plan yaparken göz önünde bulundurmalısınız.