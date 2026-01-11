Malatya Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 3 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı da 3 derece civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %80 civarında olacak.

Malatya'da soğuk ve karla karışık yağmurlu bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek de önemli. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmalıyız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk geçecek. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı 2 derece civarında olacak. 13 Ocak Salı günü de 2 derece civarında seyredecek. 14 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı -4 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -10 dereceyi bulacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmalıyız. Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir almak önemlidir. Ulaşımda aksamalar yaşanmaması için önlem almalıyız. Araçların kış lastikleriyle donatılması faydalı olacaktır. Düşük sıcaklıklardan dolayı ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır.

Malatya'da 11 Ocak 2026 Pazar günü soğuk bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Hava durumunu yakından takip etmek önemli bir konu. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için şarttır.