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Malatya Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 35-36 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 19-20 derece civarına düşecek. Düşük nem oranı ve hafif esen rüzgar, hava durumunu etkiliyor. Yağış ihtimali neredeyse yok. Sıcak hava koşullarında dışarıda dikkatli olunmalı. Sıcak günlerde bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek önemlidir.

Malatya Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 19-20 derece arasında olacak. Nem oranı düşük, rüzgar hafif esiyor. Yağış ihtimali neredeyse yok. Bu koşullar, Malatya'nın tipik Temmuz ayı havasını yansıtıyor.

Bugün Malatya'da hava sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaktan bunalmamak için dikkatli olunmalı. Gece saatlerinde ise 19-20 dereceye düşen sıcaklık, rahat bir uyku için uygundur. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hafifçe esse de serinletici olmayacak. Yağış olasılığı yok denecek kadar az.

Önümüzdeki günlerde hava durumunun benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklık 33-34 derece olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 34-35 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 17-18 derece civarında seyredecek. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Rüzgar, hafif esmeye devam edecek. Nem oranı yine düşük kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif giyinmek öneriliyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olmaya devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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