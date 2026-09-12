Malatya Hava Durumu! 12 Eylül Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da bugün hava durumu oldukça keyifli. 12 Eylül Cumartesi 2026'da hava genel olarak açık ve güneşli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Hafif rüzgar, sıcak havayı serinletiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün. Eğer sabah dışarı çıkacaksanız, güneşin tadını çıkarın.

Hava kalitesi de oldukça iyi. Bu, açık havada aktiviteler için ideal bir zaman. Piknik yapmak, yürüyüşe çıkmak harika bir fırsat. Kafe terasında oturmak da keyifli olabilir. Yoğun güneş ışınlarında, cildinizi korumak gerekiyor. Şapka veya güneş kreminizi yanınıza almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Eylül Pazar günü, sıcaklık 17 ile 20 derece arasında. Akşam saatlerinde havanın serinlemesi bekleniyor. Dışarıda etkinliklerinizi erken saatlerde yapmanız faydalı olacak. 14 Eylül Pazartesi sabahında hafif yağış bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 19 derece civarına yükselecek.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmelisiniz. Dışarıda vakit geçirecekseniz, hava durumunu takip edin. Giyiminizi ona göre ayarlamak konforunuzu artırır. Yağışlı günlerde hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye yanınıza almak, günü kurtarabilir.

Malatya'da bugünkü hava durumu hoş. Ancak önümüzdeki günlerdeki değişikliklere dikkat edin. Hava koşulları, dışarıda geçireceğiniz zamanı etkileyebilir. Bugünkü güzel havanın tadını çıkarın. Önümüzdeki günler için hava durumunu göz önünde bulundurun. Böylece Malatya'nın renkli günlerinin tadını çıkarabilirsiniz.