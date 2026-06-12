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Malatya Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 12 Haziran 2026 Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 28 dereceye düşerken, gece 20 derece olacak. Rüzgar güneybatıdan esip saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %22, akşam %27, gece ise %52 seviyelerinde bulunacak. Önümüzdeki günlerde benzer sıcak hava koşulları devam edecek. Dışarıda zaman geçirenlerin güneşten korunması gerekiyor.

Malatya Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 30 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 28 derece olarak bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 20 dereceye düşecektir. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Hızı saatte 10 kilometre olacak. Nem oranı sabah %37, gündüz %22, akşam %27 ve gece %52 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri 920 ile 924 hPa arasında değişecek.

Malatya'daki hava durumu genellikle sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık ortalaması 30 derece. Geceleri sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 13 kilometre/saat civarında olacak. Basınç ise 923 hPa ölçülecek. Nem oranı %35 seviyelerinde bulunacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 13 Haziran Cumartesi hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 30 derece civarında öngörülüyor. 14 Haziran Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık bu gün 24 derece civarında olacak. 15 Haziran Pazartesi günü bol güneş ışığı ile güneşli hava beklenmekte. Sıcaklık ise 27 derece olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda zaman geçireceklerin korunması önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önerilir. Bol su içmek de zararlı etkilerden korunmaya yardımcıdır. Ayrıca, sıcak saatlerde ağır fiziksel aktiviteleri azaltmak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almakta fayda var. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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