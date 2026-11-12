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Malatya Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 12 Kasım 2026 Perşembe hava durumu oldukça keyifli geçecek. Güneşli ve sıcak bir gün, dışarıda piknik yapmak veya yürüyüşler için uygun bir ortam sunacak. Gün içinde hafif rüzgar, sıcaklığı dengeleyerek konfor sağlayacak. Ancak güneşte uzun süre kalacak olanların cilt koruma önlemlerini alması önemlidir. Önümüzdeki günlerde ise hava biraz değişecek, hafta sonu için yağış bekleniyor. Plan yaparken hava durumuna dikkat edilmeli.

Malatya Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Genel olarak güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklık 20 derece civarında olacak. Bu dışarıda uzun saatler geçirmek için ideal bir hava. Sabah saatlerinde serinlik hissedilecek. Gün ilerledikçe hava daha sıcak hale gelecek. Ancak gün içinde hafif rüzgarın etkisi de hissedilecek. Bu rüzgar, hava sıcaklığını dengede tutacak. Dışarıda geçirilen vakti daha konforlu hale getirecek.

Malatya'da yaşayanlar için bugünkü hava oldukça ilgi çekici. Güneşin bolca kendini göstereceği bir gün olacak. Açık havada yürüyüş yapmak veya piknik için harika fırsatlar sunulmakta. Parklar ve bahçeler tercih edilebilir. Sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşamak için ideal bir gün. Ancak güneşin altında uzun süre kalacak olanlar, cilt koruma önlemleri almayı unutmamalı. Güneş kremi kullanmak cilt sağlığınızı korur. Şapka veya gözlük gibi koruyucu unsurlar dışarıdaki etkinliklerin tadını artırır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. Cuma günü yine güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında seyredecek. Ancak hafta sonuna yaklaştıkça soğuma ve yerel yağış bekleniyor. Özellikle Cumartesi günü hafif yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 15-18 derece civarında olması öngörülüyor. Bu durum dış mekan planlamalarını etkileyebilir. Plan yapmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Hafta sonu için hazırlık yapmak iyi bir fikir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Yağışlı havaların getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Özellikle kaygan yollar ve su birikintileri konusunda tedbir almak önemli. Şehir içindeki seyahatlerinizde trafiğin artabileceğini unutmayın. Zamanınızı iyi planlamaya çalışın.

Malatya'da 12 Kasım Perşembe güzel bir hava bekliyoruz. Hem güneşli hem de sıcak bir gün olacak. Dışarıda vakit geçirmek için birçok fırsat sunuluyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunun değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Gerekli önlemleri almak her zaman önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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